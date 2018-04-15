В Торонто енот смог вскрыть специальный "антиенотовый" мусорный бак

Жители Торонто убедились, что специальные "антиенотовые" мусорные баки не являются защитой от животных. Еноты по-прежнему роются в отходах и раскидывают их по всей окрестности. На видео, заснятом очевидцами, видно, как ловкий енот вскрывает ручку-замок на контейнере и беспрепятственно начинает изучать его содержимое."Антиенотовые" мусорные баки Green Bin были созданы специально для защиты отходов от животных. Постоянные визиты енотов к контейнерам стали настоящей проблемой для жителей больших городов. Экологи также обеспокоены этой проблемой, так как животные постепенно перебираются из лесов в населённые пункты. Такая миграция негативно сказывается на обитателей леса.