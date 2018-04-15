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Дмитрий Тарасов привел беременную жену на конкурс «Мисс Россия 2018»

Бывший супруг Ольги Бузовой, футболист Дмирий Тарасов посетил вместе с нынешней женой Анастасией конкурс «Мисс Россия 2018».

Не так давно супруги объявили о том, что ждут прибавления в семье. Эта новость всполошила общественность. Пара сразу же снялась в романтической фотосессии, где поклонники смогли внимательно рассмотреть живот Анастасии.

Дмитрий Тарасов привел беременную жену на конкурс «Мисс Россия 2018»

Недавно Тарасов опубликовал фотографию с конкурса «Мисс Россия 2018», который они посетили вместе с супругой. Правда, этот снимок вызвал настоящий спор между пользователями, так как многие решили, что у Анастасии куда-то пропал живот.

Преданные фанаты пары, защищая звезд, ответили, что просто девушка выбрала очень удачный фасон платья, который скрывает беременность. Не обошлось и без язвительных комментариев. Так, хейтеры решили высмеять место, куда Дмитрий отправился с женой. По их мнению, футболист пришел на конкурс красоты, чтобы выбрать себе новую невесту.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:41
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