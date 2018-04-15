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Учёные: Родители влияют на развитие коммуникативных способностей мармозеток

Учёные из Германии провели исследование, в ходе которого наблюдали за жизнью обезьян мармозеток. Оказалось, что недостаток общения с родителями приводит к потере коммуникативных способностей особи.

Учёные: Родители влияют на развитие коммуникативных способностей мармозеток


Учёные проанализировали способности мармозеток, живущих с родителями и самостоятельно. Большинство животных обучаются речи подражая звукам родителей. Исследования показали, что недостаток общения с родителями, повреждения слуха и изоляция от сородичей может сказаться на ухудшении вокальных способностей некоторых видов животных. Мармозетки остаются абсолютно беспомощными, теряя возможность общения с родителями. Они меньше стараются контактировать с сородичами, так как им не у кого учиться звуковому набору для общения.

Учёные доказали, что родители влияют не только на развитие коммуникативных способностей мармозеток, но и на здоровье особи. Потеря отца может существенно снизить шансы на выживание.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:20
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