Учёные: Родители влияют на развитие коммуникативных способностей мармозеток

Учёные проанализировали способности мармозеток, живущих с родителями и самостоятельно. Большинство животных обучаются речи подражая звукам родителей. Исследования показали, что недостаток общения с родителями, повреждения слуха и изоляция от сородичей может сказаться на ухудшении вокальных способностей некоторых видов животных. Мармозетки остаются абсолютно беспомощными, теряя возможность общения с родителями. Они меньше стараются контактировать с сородичами, так как им не у кого учиться звуковому набору для общения.Учёные доказали, что родители влияют не только на развитие коммуникативных способностей мармозеток, но и на здоровье особи. Потеря отца может существенно снизить шансы на выживание.