В Приморье в пруду нашли груду черепов

Нашли жуткие отходы местные жители: в небольшом пруду в районе поселка Олений лежали десятки черепов свиней. Судя по размерам останков, черепа принадлежали животным разных возрастов – от маленьких поросят, до взрослых хряков. Кроме груды голов в воде некоторые останки животных были разбросаны по берегу.У воды явно просматривались следы от тяжелых ящиков, скорее всего, именно в них и привезли черепа для «захоронения».Пока никаких данных о том, кто мог устроить здесь кладбище, нет. Подозревают, что выгружали останки целенаправленно с некоего стороннего предприятия. В самом поселке никаких животноводческих хозяйств нет, только мясокомбинат. Однако раньше за ним таких выходок не наблюдалось.Местный житель, которому «посчастливилось» обнаружить кости, снял видео, которое опубликовал в Instagram.