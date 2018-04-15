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В Приморье в пруду нашли груду черепов

В одном из прудов Приморья наткнулись на жуткую свалку из свиных черепов. Кости животных просто выбрасывали в водоем.
В Приморье в пруду нашли груду черепов


Нашли жуткие отходы местные жители: в небольшом пруду в районе поселка Олений лежали десятки черепов свиней. Судя по размерам останков, черепа принадлежали животным разных возрастов – от маленьких поросят, до взрослых хряков. Кроме груды голов в воде некоторые останки животных были разбросаны по берегу.

У воды явно просматривались следы от тяжелых ящиков, скорее всего, именно в них и привезли черепа для «захоронения».

Пока никаких данных о том, кто мог устроить здесь кладбище, нет. Подозревают, что выгружали останки целенаправленно с некоего стороннего предприятия. В самом поселке никаких животноводческих хозяйств нет, только мясокомбинат. Однако раньше за ним таких выходок не наблюдалось.

Местный житель, которому «посчастливилось» обнаружить кости, снял видео, которое опубликовал в Instagram.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 13:30
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