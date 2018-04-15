В Венгрии прошли многотысячные акции протеста против результатов выборов
Вчера, в субботу, 13 апреля, десятки тысяч оппозиционно настроенных людей в столице Венгрии Будапеште вышли на улицы города в знак протеста против переизбрания премьера Виктора Орбана на четвертый срок.
Главное требование протестующих – изменения в избирательной системе страны.
Требования оппозиции – внести изменения в избирательную систему страны. Ведь сейчас ситуация такая, что несмотря на тот факт, что правящая коалиция набрала меньше 50% голосов на выборах, в ее распоряжении оказалось 134 из 199 мест в парламенте.
Другое требование – отставка союзника Орбана, главного прокурора страны Петера Полта, покрывающего коррупционеров, как утверждают представители оппозиции.
Протестующие также выступают за сокращение влияния правительственных органов на местные СМИ, которые, по мнению протестующих, превратили в инструмент государственной пропаганды.
Протестующие у здания венгерского парламента, выкрикивали лозунги «Новые выборы», «Мы – большинство», «Виктатор».
Организаторы протестов пообещали на следующие выходные еще одну акцию.
Главное требование протестующих – изменения в избирательной системе страны.
Требования оппозиции – внести изменения в избирательную систему страны. Ведь сейчас ситуация такая, что несмотря на тот факт, что правящая коалиция набрала меньше 50% голосов на выборах, в ее распоряжении оказалось 134 из 199 мест в парламенте.
Другое требование – отставка союзника Орбана, главного прокурора страны Петера Полта, покрывающего коррупционеров, как утверждают представители оппозиции.
Протестующие также выступают за сокращение влияния правительственных органов на местные СМИ, которые, по мнению протестующих, превратили в инструмент государственной пропаганды.
Протестующие у здания венгерского парламента, выкрикивали лозунги «Новые выборы», «Мы – большинство», «Виктатор».
Организаторы протестов пообещали на следующие выходные еще одну акцию.
Политика
Добавил: George21 Сегодня, 13:20