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В Венгрии прошли многотысячные акции протеста против результатов выборов

Вчера, в субботу, 13 апреля, десятки тысяч оппозиционно настроенных людей в столице Венгрии Будапеште вышли на улицы города в знак протеста против переизбрания премьера Виктора Орбана на четвертый срок.
Главное требование протестующих – изменения в избирательной системе страны.

В Венгрии прошли многотысячные акции протеста против результатов выборов


Требования оппозиции – внести изменения в избирательную систему страны. Ведь сейчас ситуация такая, что несмотря на тот факт, что правящая коалиция набрала меньше 50% голосов на выборах, в ее распоряжении оказалось 134 из 199 мест в парламенте.

Другое требование – отставка союзника Орбана, главного прокурора страны Петера Полта, покрывающего коррупционеров, как утверждают представители оппозиции.

Протестующие также выступают за сокращение влияния правительственных органов на местные СМИ, которые, по мнению протестующих, превратили в инструмент государственной пропаганды.

Протестующие у здания венгерского парламента, выкрикивали лозунги «Новые выборы», «Мы – большинство», «Виктатор».

Организаторы протестов пообещали на следующие выходные еще одну акцию.
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Политика
Добавил: George21 Сегодня, 13:20
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