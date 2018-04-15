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Американские ученые будут лечить котов специальной марихуаной

Американские ученые выяснили, что такой вид наркотического вещества полезен для животных, в отличие от табачного дыма. Они будут лечить котов специальной марихуаной, уже продающейся в ветеринарных аптеках Калифорнии.

Оказалось, что организм животных может вырабатывать канабиноид для работы с ЭКС, но страдает из-за недостатка вещества. Потому лечебный канабис может помочь пушистым питомцам избавиться от артрита, онкологии, глаукомы или проблем с кишечником. Также растение помогает снять тревожность, восстанавливает аппетит и снимает аллергию.

Американские ученые будут лечить котов специальной марихуаной


Ученые вырастили сорт с отличной генетикой, который можно использовать для таких целей. Владельцы больных котов могут после посещения ветеринара выбрать курс лечения и восстановить здоровье любимцев.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:10
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