Американские ученые будут лечить котов специальной марихуаной
Американские ученые выяснили, что такой вид наркотического вещества полезен для животных, в отличие от табачного дыма. Они будут лечить котов специальной марихуаной, уже продающейся в ветеринарных аптеках Калифорнии.
Оказалось, что организм животных может вырабатывать канабиноид для работы с ЭКС, но страдает из-за недостатка вещества. Потому лечебный канабис может помочь пушистым питомцам избавиться от артрита, онкологии, глаукомы или проблем с кишечником. Также растение помогает снять тревожность, восстанавливает аппетит и снимает аллергию.
Ученые вырастили сорт с отличной генетикой, который можно использовать для таких целей. Владельцы больных котов могут после посещения ветеринара выбрать курс лечения и восстановить здоровье любимцев.
Оказалось, что организм животных может вырабатывать канабиноид для работы с ЭКС, но страдает из-за недостатка вещества. Потому лечебный канабис может помочь пушистым питомцам избавиться от артрита, онкологии, глаукомы или проблем с кишечником. Также растение помогает снять тревожность, восстанавливает аппетит и снимает аллергию.
Ученые вырастили сорт с отличной генетикой, который можно использовать для таких целей. Владельцы больных котов могут после посещения ветеринара выбрать курс лечения и восстановить здоровье любимцев.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:10