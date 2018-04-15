АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Учёные разработали браслет, защищающий от грабителей и насильников

Учёные из США разработали браслет, который способен самостоятельно вызвать полицию. Разработка служит защитой при нападении грабителей и насильников.

Учёные разработали браслет, защищающий от грабителей и насильников


Учёные облегчили жизнь множества женщин, создав умный браслет от грабителей и насильников. Специалисты заметили, что во время нападения жертва не всегда успевает вызвать полицию, ведь для этого требуется доступ к телефону. Поэтому они разработали украшение, которое способно через Bluetooth смартфона вызвать помощь.



Учёные рассказали, что умный браслет способен определить местоположение пользователя, а также проанализировать его движения. Помимо вызова полиции, в момент нападения девайс может издавать громкие звуки, которые привлекут внимание прохожих людей. Разработчики сообщают, что украшение служит экстренной связью, его пользователями могут быть не только молодые женщины, но и пенсионеры, а также инвалиды.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Четыре чашки кофе могут стать смертельной
Дарья Пынзарь вспомнила о своих первых свиданиях
Вера Курочка призналась, что в детстве была
Ученые: Двойные звезды выплевывают планеты из-за
Бывшие и действующие участники «Дом-2» собрались
Учёные: Родители влияют на развитие
Американские ученые будут лечить котов
Учёные разработали браслет, защищающий от
Ольга Бузова заявила, что по медицинским
В ЮАР британец привязал воздушные шары к стулу и
«Беременный» Дмитрий Тарасов раскрыл пол будущего
В Приморье в пруду нашли груду черепов
В Венгрии прошли многотысячные акции протеста
Учёные нашли в норвежских лесах следы Второй
Фанаты Ольги Бузовой парализовали торговый центр
Ставшая «необъятной» Глафира Тарханова начала
Автомобиль Renault Clio RS может получить
В Великобритании машина наехала на пешеходов
В Крыму стартовало публичное тестирование нового
Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с
Александр Олешко пригласил к своим любимым котам
Ивана Дилова осудила многих парней на «Доме-2»
В Хабаровске мужчина погиб и оставил людей без
Поклонники Полины Гагариной просят ее заменить
Маленькая девочка из Томска растрогала Леонида
Кэмерон и Миллер нашли актера на роль Терминатора
В сеть выложили шпионские снимки Mercedes-AMG GT
На новой кроссовер LADA Xray 4x4 установят
Новая картина рэпера Тимати вызвала неоднозначную
Покупатель дома в Италии нашел на диване умершего
Просмотреть все новости