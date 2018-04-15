Учёные разработали браслет, защищающий от грабителей и насильников





Учёные облегчили жизнь множества женщин, создав умный браслет от грабителей и насильников. Специалисты заметили, что во время нападения жертва не всегда успевает вызвать полицию, ведь для этого требуется доступ к телефону. Поэтому они разработали украшение, которое способно через Bluetooth смартфона вызвать помощь.Учёные рассказали, что умный браслет способен определить местоположение пользователя, а также проанализировать его движения. Помимо вызова полиции, в момент нападения девайс может издавать громкие звуки, которые привлекут внимание прохожих людей. Разработчики сообщают, что украшение служит экстренной связью, его пользователями могут быть не только молодые женщины, но и пенсионеры, а также инвалиды.