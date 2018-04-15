В ЮАР британец привязал воздушные шары к стулу и улетел в небо

Том Морган наполнил 100 шаров гелием, после чего привязал их к предмету. Он два дня занимался надуванием основного материала, после чего только с четвертой попытки смог совершить полет. Сильный ветер мешал британцу покорить высоту 2,5 км, но потом он смог на необычном устройстве преодолеть 25-метровое расстояние.Приземление любителя такого досуга прошло успешно, но человек постоянно подвергал свою жизнь опасности. Шары могли лопнуть в любой момент, пока он находился на высоте, однако это не остановило героя. Теперь он хочет собрать добровольцев и осуществить полет с использованием 200 аналогов.