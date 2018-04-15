АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Учёные нашли в норвежских лесах следы Второй мировой войны

Немецкие учёные, в ходе проведения исследования по определению особенностей климата Норвегии, обнаружили скрытые следы Второй мировой войны. Маскировка нацистского линкора в те времена повлияла на леса кардинальным образом.

Учёные нашли в норвежских лесах следы Второй мировой войны


Учёные заинтересовались тем, что некоторые сосны в норвежских лесах не имеют возрастных колец. Этот феномен может образоваться из-за нашествия насекомых или резкого снижения температуры. Специалисты определили, что эти факторы не имели места в этом регионе. Анализ показал, что деревья пострадали во времена Второй мировой войны, поэтому было принято решение искать ответы в военных архивах.

Учёные выяснили, что в Норвегии находился нацистский линкор "Тирпиц", задачей которого было сдерживать часть флота Великобритании и уничтожать конвои СССР. Немецкие военные решили замаскировать линкор из-за неожиданного потепления. Для этих целей был использована хлорсульфоновая кислота, которая и отразилась на жизни деревьев.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Венгрии прошли многотысячные акции протеста
Учёные нашли в норвежских лесах следы Второй
Фанаты Ольги Бузовой парализовали торговый центр
Ставшая «необъятной» Глафира Тарханова начала
Автомобиль Renault Clio RS может получить
В Великобритании машина наехала на пешеходов
В Крыму стартовало публичное тестирование нового
Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с
Александр Олешко пригласил к своим любимым котам
Ивана Дилова осудила многих парней на «Доме-2»
В Хабаровске мужчина погиб и оставил людей без
Поклонники Полины Гагариной просят ее заменить
Маленькая девочка из Томска растрогала Леонида
Кэмерон и Миллер нашли актера на роль Терминатора
В сеть выложили шпионские снимки Mercedes-AMG GT
На новой кроссовер LADA Xray 4x4 установят
Новая картина рэпера Тимати вызвала неоднозначную
Покупатель дома в Италии нашел на диване умершего
Пикап Volkswagen Amarok в России подорожал на
Опубликованы первые фотографии новых Toyota
Mercedes рассказал об электрической версии
Geely представила фотографии нового серийного
Многие сказочные персонажи из русского фольклора
В США завершились последние летные испытания
Институт космических исследований РАН собирается
Дмитрий Тарасов посвятил гол своей беременной
Ольга Жарикова и Александр Гобозов расстались
Российские ученые разработали первые биосенсоры
Ирина Шейк показала свой прозрачный купальник
Производитель мобильных аксессуаров Olixar
Просмотреть все новости