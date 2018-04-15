Учёные нашли в норвежских лесах следы Второй мировой войны
Немецкие учёные, в ходе проведения исследования по определению особенностей климата Норвегии, обнаружили скрытые следы Второй мировой войны. Маскировка нацистского линкора в те времена повлияла на леса кардинальным образом.
Учёные заинтересовались тем, что некоторые сосны в норвежских лесах не имеют возрастных колец. Этот феномен может образоваться из-за нашествия насекомых или резкого снижения температуры. Специалисты определили, что эти факторы не имели места в этом регионе. Анализ показал, что деревья пострадали во времена Второй мировой войны, поэтому было принято решение искать ответы в военных архивах.
Учёные выяснили, что в Норвегии находился нацистский линкор "Тирпиц", задачей которого было сдерживать часть флота Великобритании и уничтожать конвои СССР. Немецкие военные решили замаскировать линкор из-за неожиданного потепления. Для этих целей был использована хлорсульфоновая кислота, которая и отразилась на жизни деревьев.
Учёные заинтересовались тем, что некоторые сосны в норвежских лесах не имеют возрастных колец. Этот феномен может образоваться из-за нашествия насекомых или резкого снижения температуры. Специалисты определили, что эти факторы не имели места в этом регионе. Анализ показал, что деревья пострадали во времена Второй мировой войны, поэтому было принято решение искать ответы в военных архивах.
Учёные выяснили, что в Норвегии находился нацистский линкор "Тирпиц", задачей которого было сдерживать часть флота Великобритании и уничтожать конвои СССР. Немецкие военные решили замаскировать линкор из-за неожиданного потепления. Для этих целей был использована хлорсульфоновая кислота, которая и отразилась на жизни деревьев.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:10