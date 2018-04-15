Алена Ашмарина показала свой подросший животик

Поклонники телепроекта до последнего не хотели верить в то, что Ашмарина беременна. Ведь девушка часто злоупотребляла доверием фанатов, заявляя о своем псевдо интересном положении.Да и на счет Ильи Григоренко у зрителей было много вопросов, так как мало кто верил, что парень не сбежит от беременной подруги. Поэтому многие с интересом наблюдали за дальнейшим развитием отношений пары.Недавно Алена опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала свой заметно подросший животик. Теперь поклонники не сомневаются в правдивости ее слов о беременности.Правда, сейчас многих интересуют сроки, ведь, судя по фото, живот будущей мамочки вырос как на дрожжах. Поэтому создается впечатление, что уже совсем скоро Ашмарина будет рожать.