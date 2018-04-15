Алена Ашмарина показала свой подросший животик
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Ашмарина продемонстрировала свой уже подросший животик.
Поклонники телепроекта до последнего не хотели верить в то, что Ашмарина беременна. Ведь девушка часто злоупотребляла доверием фанатов, заявляя о своем псевдо интересном положении.
Да и на счет Ильи Григоренко у зрителей было много вопросов, так как мало кто верил, что парень не сбежит от беременной подруги. Поэтому многие с интересом наблюдали за дальнейшим развитием отношений пары.
Недавно Алена опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала свой заметно подросший животик. Теперь поклонники не сомневаются в правдивости ее слов о беременности.
Правда, сейчас многих интересуют сроки, ведь, судя по фото, живот будущей мамочки вырос как на дрожжах. Поэтому создается впечатление, что уже совсем скоро Ашмарина будет рожать.
Поклонники телепроекта до последнего не хотели верить в то, что Ашмарина беременна. Ведь девушка часто злоупотребляла доверием фанатов, заявляя о своем псевдо интересном положении.
Да и на счет Ильи Григоренко у зрителей было много вопросов, так как мало кто верил, что парень не сбежит от беременной подруги. Поэтому многие с интересом наблюдали за дальнейшим развитием отношений пары.
Недавно Алена опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала свой заметно подросший животик. Теперь поклонники не сомневаются в правдивости ее слов о беременности.
Правда, сейчас многих интересуют сроки, ведь, судя по фото, живот будущей мамочки вырос как на дрожжах. Поэтому создается впечатление, что уже совсем скоро Ашмарина будет рожать.