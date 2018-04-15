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Автомобиль Renault Clio RS может получить двигатель от Megane RS

Новый автомобиль Renault Clio RS может получить двигатель, которым комплектуется Megane RS. Впервые автомобиль Renault Clio RS представили в 2016 году.

Автомобиль Renault Clio RS может получить двигатель от Megane RS


Как отмечают эксперты, если Renault Clio RS будет оснащён двигателем от Megane RS, то мощность силового агрегата снизится до 225 лошадиных сил. Отмечается, что двигатель от Megane RS также установлен под капотом спортивного купе Alpine A110. По мнению экспертов, Renault Clio RS с новым силовым агрегатом могут представить уже осенью текущего года.

Во время презентации автомобиля Renault Clio RS в 2016 году Патрис Ратти - генеральный директор спортивного подразделения Renault Sport Cars в интервью с журналистами рассказал о том, что в компании не исключают возможности дальнейшего усовершенствования модели Renault Clio RS, это делается с целью привлечения клиентов и увеличения продаж.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:00
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