Автомобиль Renault Clio RS может получить двигатель от Megane RS

Как отмечают эксперты, если Renault Clio RS будет оснащён двигателем от Megane RS, то мощность силового агрегата снизится до 225 лошадиных сил. Отмечается, что двигатель от Megane RS также установлен под капотом спортивного купе Alpine A110. По мнению экспертов, Renault Clio RS с новым силовым агрегатом могут представить уже осенью текущего года.Во время презентации автомобиля Renault Clio RS в 2016 году Патрис Ратти - генеральный директор спортивного подразделения Renault Sport Cars в интервью с журналистами рассказал о том, что в компании не исключают возможности дальнейшего усовершенствования модели Renault Clio RS, это делается с целью привлечения клиентов и увеличения продаж.