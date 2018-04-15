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В Великобритании машина наехала на пешеходов

В Великобритании на набережной шесть человек пострадали от наезда автомобиля на пешеходов.
В Великобритании машина наехала на пешеходов


В графстве Эссекс на юго-востоке страны в субботу легковой автомобиль врезался в группу молодых людей, которые были на тротуаре. По рассказам очевидцев, водитель потерял управление автомобилем.

В результате наезда шесть человек пострадало, при этом сообщается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Все они госпитализированы.

Водителя-виновника задержали. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 12:50
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