В Великобритании машина наехала на пешеходов
В Великобритании на набережной шесть человек пострадали от наезда автомобиля на пешеходов.
В графстве Эссекс на юго-востоке страны в субботу легковой автомобиль врезался в группу молодых людей, которые были на тротуаре. По рассказам очевидцев, водитель потерял управление автомобилем.
В результате наезда шесть человек пострадало, при этом сообщается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Все они госпитализированы.
Водителя-виновника задержали. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
В графстве Эссекс на юго-востоке страны в субботу легковой автомобиль врезался в группу молодых людей, которые были на тротуаре. По рассказам очевидцев, водитель потерял управление автомобилем.
В результате наезда шесть человек пострадало, при этом сообщается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Все они госпитализированы.
Водителя-виновника задержали. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 12:50