В Великобритании машина наехала на пешеходов

В графстве Эссекс на юго-востоке страны в субботу легковой автомобиль врезался в группу молодых людей, которые были на тротуаре. По рассказам очевидцев, водитель потерял управление автомобилем.В результате наезда шесть человек пострадало, при этом сообщается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Все они госпитализированы.Водителя-виновника задержали. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства ДТП.