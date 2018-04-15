В Крыму стартовало публичное тестирование нового мессенджера "Диалог М"

Разработчики "Диалог М" уверены, что их продукт на момент выпуска не будет иметь аналогов. Пользователи мессенджера уже сейчас могут обмениваться сообщениями, смайлами, файлами, а также создавать группы. Госкомпания "Крымтехнологии" запустившая тестирование сообщает, что "Диалог М" будет намного удобнее заблокированного Telegram. Среди функций мессенджера появится органайзер, в котором пользователь сможет отмечать важные ему даты, делать пометки и ставить напоминания.Разработчики нового мессенджера не скрывают, что стартом тестирования продукта стало закрытие Telegram. Они надеются, что проведение тестов в публичном формате позволит определить области, требующие доработки. Мобильное приложение уже доступно для скачивания.