АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

В Крыму стартовало публичное тестирование нового мессенджера "Диалог М"

В Крыму после блокировки Telegram началось тестирование нового мессенджера "Диалог М". Разработчики планируют собрать отзывы пользователей и внести необходимые изменения.

В Крыму стартовало публичное тестирование нового мессенджера "Диалог М"


Разработчики "Диалог М" уверены, что их продукт на момент выпуска не будет иметь аналогов. Пользователи мессенджера уже сейчас могут обмениваться сообщениями, смайлами, файлами, а также создавать группы. Госкомпания "Крымтехнологии" запустившая тестирование сообщает, что "Диалог М" будет намного удобнее заблокированного Telegram. Среди функций мессенджера появится органайзер, в котором пользователь сможет отмечать важные ему даты, делать пометки и ставить напоминания.

Разработчики нового мессенджера не скрывают, что стартом тестирования продукта стало закрытие Telegram. Они надеются, что проведение тестов в публичном формате позволит определить области, требующие доработки. Мобильное приложение уже доступно для скачивания.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 12:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Венгрии прошли многотысячные акции протеста
Учёные нашли в норвежских лесах следы Второй
Фанаты Ольги Бузовой парализовали торговый центр
Ставшая «необъятной» Глафира Тарханова начала
Автомобиль Renault Clio RS может получить
В Великобритании машина наехала на пешеходов
В Крыму стартовало публичное тестирование нового
Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с
Александр Олешко пригласил к своим любимым котам
Ивана Дилова осудила многих парней на «Доме-2»
В Хабаровске мужчина погиб и оставил людей без
Поклонники Полины Гагариной просят ее заменить
Маленькая девочка из Томска растрогала Леонида
Кэмерон и Миллер нашли актера на роль Терминатора
В сеть выложили шпионские снимки Mercedes-AMG GT
На новой кроссовер LADA Xray 4x4 установят
Новая картина рэпера Тимати вызвала неоднозначную
Покупатель дома в Италии нашел на диване умершего
Пикап Volkswagen Amarok в России подорожал на
Опубликованы первые фотографии новых Toyota
Mercedes рассказал об электрической версии
Geely представила фотографии нового серийного
Многие сказочные персонажи из русского фольклора
В США завершились последние летные испытания
Институт космических исследований РАН собирается
Дмитрий Тарасов посвятил гол своей беременной
Ольга Жарикова и Александр Гобозов расстались
Российские ученые разработали первые биосенсоры
Ирина Шейк показала свой прозрачный купальник
Производитель мобильных аксессуаров Olixar
Просмотреть все новости