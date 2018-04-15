Александр Олешко пригласил к своим любимым котам грумера

Знаменитость показал в ролике, как эти красавцы терпеливо переносят омовения под душем, после чего позволяют специалисту проводить свои процедуры и сушить их шерсть феном. Коты даже не издавали звуков, восхитив своим поведением Александра Олешко.Подписчики не разделили восторги хозяина, заметив в глазах животных страх и чувство безысходности. Их люди назвали героями, а актера подвергли критике за такое обращение с котами. Многие пользователи сетей прекрасно знают о густой шерсти такой породы, но мыть ее не обязательно, а также питомцы переживают сильный стресс.