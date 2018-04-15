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Александр Олешко пригласил к своим любимым котам грумера

Артист обожает своих котов породы мейн-кун и часто публикует в Instagram сюжеты, посвященные домашним питомцам. Сейчас Александр Олешко пригласил к ним грумера, чтобы подготовить своих любимцев к лету.

Знаменитость показал в ролике, как эти красавцы терпеливо переносят омовения под душем, после чего позволяют специалисту проводить свои процедуры и сушить их шерсть феном. Коты даже не издавали звуков, восхитив своим поведением Александра Олешко.

Александр Олешко пригласил к своим любимым котам грумера


Подписчики не разделили восторги хозяина, заметив в глазах животных страх и чувство безысходности. Их люди назвали героями, а актера подвергли критике за такое обращение с котами. Многие пользователи сетей прекрасно знают о густой шерсти такой породы, но мыть ее не обязательно, а также питомцы переживают сильный стресс.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:30
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