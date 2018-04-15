Зрители считают, что Елене Хроминой стоит избавиться от злости и «гнили»

Фанаты считают, что все проблемы эпатажной участницы «Дома-2» происходят даже не от проблемной психики, а от чрезмерного количества «гнили» внутри. Они посоветовали ей в срочном порядке избавиться от всего этого, и только тогда жизнь станет легче.Находясь буквально на заре своей взрослой жизни, участница реалити-шоу уже создала себе столько проблем, и столько всего «нацепляла», а слово «отработка» или «карма» для нее пока лишь пустой звук. И если так и будет продолжаться, хуже станет лишь только самой Лене Хроминой, отметили пользователи Сети.