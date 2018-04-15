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Зрители считают, что Елене Хроминой стоит избавиться от злости и «гнили»

Поклонники скандально известной телестройки отметили, что стресс – это основная черта характера Лены Хроминой, и она пребывает в нем постоянно.

Зрители считают, что Елене Хроминой стоит избавиться от злости и «гнили»

Фанаты считают, что все проблемы эпатажной участницы «Дома-2» происходят даже не от проблемной психики, а от чрезмерного количества «гнили» внутри. Они посоветовали ей в срочном порядке избавиться от всего этого, и только тогда жизнь станет легче.

Находясь буквально на заре своей взрослой жизни, участница реалити-шоу уже создала себе столько проблем, и столько всего «нацепляла», а слово «отработка» или «карма» для нее пока лишь пустой звук. И если так и будет продолжаться, хуже станет лишь только самой Лене Хроминой, отметили пользователи Сети.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:56
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