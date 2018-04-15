АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Поклонники Полины Гагариной просят ее заменить крики пением во время исполнения композиций из-за непонятного текста

Певица давно радует зрителей своим сильным голосом, стараясь в каждой композиции показать свои возможности вокала. После прослушивания отрывка нового хита в Instagram поклонники Полины Гагариной просят ее заменить крики пением, потому что из-за такой нагрузки голосовых связок они не могут понять текст.

Исполнительница решила показать живую репетицию с автором, отметив, что он прекрасно понимает ее душу и эмоции. На протяжении всего ролика артистка тянула гласные, после чего многие фанаты признались, что при дальнейшем прослушивании могли просто оглохнуть. Люди недовольны такими душераздирающими криками Полины Гагариной и с грустью вспоминали начало ее творческого пути.

Поклонники Полины Гагариной просят ее заменить крики пением во время исполнения композиций из-за непонятного текста


Тогда звезда действительно показывала свой голос, не пытаясь чрезмерно выражать внутренние эмоции. Пользователям сетей нравится слушать знаменитость, но за обилием звука сложно понять суть исполняемого произведения. Они отметили, что сейчас многие артисты пытаются кричать на сцене, утомляя такими выступлениями публику.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Венгрии прошли многотысячные акции протеста
Учёные нашли в норвежских лесах следы Второй
Фанаты Ольги Бузовой парализовали торговый центр
Ставшая «необъятной» Глафира Тарханова начала
Автомобиль Renault Clio RS может получить
В Великобритании машина наехала на пешеходов
В Крыму стартовало публичное тестирование нового
Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с
Александр Олешко пригласил к своим любимым котам
Ивана Дилова осудила многих парней на «Доме-2»
В Хабаровске мужчина погиб и оставил людей без
Поклонники Полины Гагариной просят ее заменить
Маленькая девочка из Томска растрогала Леонида
Кэмерон и Миллер нашли актера на роль Терминатора
В сеть выложили шпионские снимки Mercedes-AMG GT
На новой кроссовер LADA Xray 4x4 установят
Новая картина рэпера Тимати вызвала неоднозначную
Покупатель дома в Италии нашел на диване умершего
Пикап Volkswagen Amarok в России подорожал на
Опубликованы первые фотографии новых Toyota
Mercedes рассказал об электрической версии
Geely представила фотографии нового серийного
Многие сказочные персонажи из русского фольклора
В США завершились последние летные испытания
Институт космических исследований РАН собирается
Дмитрий Тарасов посвятил гол своей беременной
Ольга Жарикова и Александр Гобозов расстались
Российские ученые разработали первые биосенсоры
Ирина Шейк показала свой прозрачный купальник
Производитель мобильных аксессуаров Olixar
Просмотреть все новости