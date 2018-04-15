Поклонники Полины Гагариной просят ее заменить крики пением во время исполнения композиций из-за непонятного текста

Исполнительница решила показать живую репетицию с автором, отметив, что он прекрасно понимает ее душу и эмоции. На протяжении всего ролика артистка тянула гласные, после чего многие фанаты признались, что при дальнейшем прослушивании могли просто оглохнуть. Люди недовольны такими душераздирающими криками Полины Гагариной и с грустью вспоминали начало ее творческого пути.Тогда звезда действительно показывала свой голос, не пытаясь чрезмерно выражать внутренние эмоции. Пользователям сетей нравится слушать знаменитость, но за обилием звука сложно понять суть исполняемого произведения. Они отметили, что сейчас многие артисты пытаются кричать на сцене, утомляя такими выступлениями публику.