В Хабаровске мужчина погиб и оставил людей без света

Неизвестный пробрался на территорию электроподстанции. Это вывело из строя аппаратуру, на подстанции произошла авария и тысячи жильцов многоэтажек, которых обслуживала подстанция, остались без света. Кроме них, электричества лишились автовокзал, близлежащие киоски и гостиница.Аварию удалось ликвидировать через пару часов и всех вновь подключили. На месте ЧП работала следственная группа. Специалисты устанавливают, как человеку удалось пробраться на закрытую территорию.