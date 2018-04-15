В Хабаровске мужчина погиб и оставил людей без света
В Хабаровске мужчина, пробравшийся на территорию электроподстанции, погиб от сильного удара током. При этом тысячи людей остались без света.
Неизвестный пробрался на территорию электроподстанции. Это вывело из строя аппаратуру, на подстанции произошла авария и тысячи жильцов многоэтажек, которых обслуживала подстанция, остались без света. Кроме них, электричества лишились автовокзал, близлежащие киоски и гостиница.
Аварию удалось ликвидировать через пару часов и всех вновь подключили. На месте ЧП работала следственная группа. Специалисты устанавливают, как человеку удалось пробраться на закрытую территорию.
Неизвестный пробрался на территорию электроподстанции. Это вывело из строя аппаратуру, на подстанции произошла авария и тысячи жильцов многоэтажек, которых обслуживала подстанция, остались без света. Кроме них, электричества лишились автовокзал, близлежащие киоски и гостиница.
Аварию удалось ликвидировать через пару часов и всех вновь подключили. На месте ЧП работала следственная группа. Специалисты устанавливают, как человеку удалось пробраться на закрытую территорию.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 12:15