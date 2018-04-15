Маленькая девочка из Томска растрогала Леонида Агутина на концерте и подарила ему рисунок

Исполнитель сразу отметил чувствительность и артистизм юной зрительницы, которая не могла удержать слез, слушая свою любимую композицию “На сиреневой луне”. Малышка посвятила ей свой рисунок, вызвавший восторг у подписчиков, а сам Леонид Агутин во время исполнения старался смотреть в зал, чтобы тоже не поддаться эмоциям.Пользователи сетей сразу отметили, что исполнитель всегда был добрым и душевным человеком, реагирующим на такие ситуации. Они сразу заметили, что девочка талантлива, и посоветовали звезде не терять ее из виду. Его хит настолько трогает души людей, что многие фанаты тоже не могут удержаться от слез.