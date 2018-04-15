Кэмерон и Миллер нашли актера на роль Терминатора

Пока не решено, в роли какой именно кибермашины предстанет Луна, и чью сторону будет отстаивать его герой.О подробностях сюжета новой картины о роботах-убийцах тоже по-прежнему ничего неизвестно.Гэбриелу Луне – 35 лет. Он, конечно, на порядок проигрывает комплекцией и, вообще, телосложением Арнольду Шварценеггеру, но, все же, Призрачного гонщика он сыграл убедительно в сериале AMC «Агенты Щ.И.Т».Луна также снимался в сериалах «Настоящий детектив», «Побег», «Харли и братья Дэвидсон», «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Связь» и других.Продюсером очередного фильма из серии «Терминатор» остается Джеймс Кэмерон, режиссером – Тим Миллер.В фантастическом боевике будут заняты Диего Бонета и Маккензи Дэвис, а также звезды первых картин цикла – Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон. В проекте примет участие и актриса Наталия Рейс.