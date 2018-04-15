Новая картина рэпера Тимати вызвала неоднозначную реакцию у поклонников

Знаменитость позировал перед камерой рядом с полотном, отметив, что еще один холст дополнит его экспонаты, вот только подписчики не оценили сюжет модных художников. Они вообще не поняли, что нарисовано на этом шедевре, после чего назвали его плакатом, который не стоит держать в доме.Пользователи сетей посоветовали рэперу Тимати повзрослеть и покупать вещи талантливых мастеров. Также они обратили внимание, что он сильно поправился, и стали оправлять артиста в спортзал. Перед такими событиями он подарил своей наследнице сундук с игрушками за 3,5 миллиона рублей.