В сеть выложили шпионские снимки Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe

Накануне в сеть выложили шпионские снимки, на которых запечатлено новое немецкое купе. Автомобиль Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe попал в объективы папарацци на улицах Германии. Новый автомобиль имеет сходство с модификацией 63 S, при этом прототип выглядит не так эффектно, как новая модель CLS.На опубликованных снимках видно, что автомобиль получил фальшрадиаторную решётку, которая уже стала фирменной для большинства моделей Mercedes-AMG, массивные воздухозаборники, 4 больших патрубка выхлопной системы. Прототип тестировали в красном кузове с жёлтыми тормозными суппортами спереди и с чёрными на задних осях.Под капотом Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe установлен битурбированный двигатель V8 объёмом 4,0 литра производительностью 630 лошадиных сил. До 100 км/час автомобиль разгоняется за 3,1 секунды, развивая максимальную скорость 313 км/час.