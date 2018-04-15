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В сеть выложили шпионские снимки Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe

Купе Mercedes-AMG GT 4-Door практически готово к премьере, накануне в сети опубликовали видеоролик на котором запечатлёна новинка. Новый автомобиль Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe появится в продаже в начале следующего года.

В сеть выложили шпионские снимки Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe


Накануне в сеть выложили шпионские снимки, на которых запечатлено новое немецкое купе. Автомобиль Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe попал в объективы папарацци на улицах Германии. Новый автомобиль имеет сходство с модификацией 63 S, при этом прототип выглядит не так эффектно, как новая модель CLS.

На опубликованных снимках видно, что автомобиль получил фальшрадиаторную решётку, которая уже стала фирменной для большинства моделей Mercedes-AMG, массивные воздухозаборники, 4 больших патрубка выхлопной системы. Прототип тестировали в красном кузове с жёлтыми тормозными суппортами спереди и с чёрными на задних осях.

Под капотом Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe установлен битурбированный двигатель V8 объёмом 4,0 литра производительностью 630 лошадиных сил. До 100 км/час автомобиль разгоняется за 3,1 секунды, развивая максимальную скорость 313 км/час.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:20
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