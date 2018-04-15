"Я тоже переживал подобное воздержание": Известный блогер и журналист Юрий Дудь мечтает взять интервью у Ольги Бузовой

«Как она тебе после того, как губы сделала? Мы часто спорим с пацанами, просто мне кажется, что как женщина она стала привлекательнее и горячее за последнее время. Я говорю: «Пацаны, мне кажется, она стала прямо желанной дамой». Я очень хочу к ней, потому что она сказала, что четырнадцать месяцев жила без секса, если я ничего не путаю. Я тоже переживал подобное воздержание, и хотел бы поговорить в том числе и об этом»,- объяснил Дудь свое желание поговорить с Бузовой.

Популярный журналист признался, что хочет взять интервью у телеведущей скандального реалити-шоу «Дом-2», а также восходящей исполнительницы. Юрий не стал скрывать, что буквально восхищается внешностью Ольги, которую также назвал интересным собеседником.Несколько дней назад Дудь побывал в гостях у рэпера Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста. Блогер решил посетить новый проект музыканта под названием «ТО Gazgolder». Юрию удалось не только узнать много интересного о Басте, но и обсудить с артистом довольно интересный вопрос.Оказывается, что рэперу стало интересно, с кем бы Дудь хотел пообщаться в рамках собственного шоу «вДудь». В качестве опроса певец начал показывать журналисту фотокарточки различных красавиц, с которых Вакуленко предложил Юрию выбрать.И вот, как только на экране появился снимок Ольги Бузовой, блоге неожиданно заявил, что просто обязан пообщаться именно с этой известной личностью.Также Юрий добавил, что в ближайшее время постарается пригласить Ольгу к себе в гости. Стоит отметить, что блогеру, за счет собственного проекта, в прошлом году удалось заработать 17 миллионов рублей.