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Ольга Ветер может пойти под суд вместе с Викторией Романец из-за связи с мошенниками

Бывшая участница прославленного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Ветер пошла по стопам своей экс-коллеги по телестройке Виктории Романец, за что может понести наказание через суд.

Несколько дней назад мы уже писали о том, что Виктория попала в довольно неприятную ситуацию. Многочисленные подписчики девушки заподозрили ее в связи с некими мошенниками.

Ольга Ветер может пойти под суд вместе с Викторией Романец из-за связи с мошенниками

Дело в том, что на своей личной страничке в социальной сети Инстаграм Романец рекламировала откровенный лохотрон. Брюнетка предлагала всем, кто хочет неплохо заработать, перейти на сайт с опросом, за что в результате им якобы поступит на счет немалая сумма средств.

К слову, в этот раз нелицеприятными высказываниями в адрес Виктории все не закончилось. Девушка отныне находится в шаге от суда, который может обернуться для нее целиком и полностью реальным сроком. Предполагается, что Романец могут осудить на 5 лет тюрьмы и взыскать с нее кругленькую сумму.

Только вот мало кто из поклонников телешоу ожидал, что примерная мамочка Ольга Ветер может пойти по стопам своей бывшей подруги.

Ольга Ветер может пойти под суд вместе с Викторией Романец из-за связи с мошенниками

На днях девушка, так же как и Виктория, опубликовала в личном микроблоге рекламу-предложение пройти по ссылке и заработать денег. Как выяснилось, Ольга не только попала под жесткую критику своих подписчиков, но и из-за желания некрасиво «зарабатывать» вполне вероятно, что совсем скоро может пострадать в жизни, а не в Сети.

Известно, что одна из подписчиц Ветер, которую обманула девушка своей рекламой-предложением, пострадала от мошенников, поэтому она решила пожаловаться на экс-участницу «Дома-2». Более того, бывшая фанатка Ольги заявила, что планирует в ближайшее время наказать молодую мамочку за желание обогатится за ее же счет.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 06:40
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