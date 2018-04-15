Ольга Ветер может пойти под суд вместе с Викторией Романец из-за связи с мошенниками

Несколько дней назад мы уже писали о том, что Виктория попала в довольно неприятную ситуацию. Многочисленные подписчики девушки заподозрили ее в связи с некими мошенниками.Дело в том, что на своей личной страничке в социальной сети Инстаграм Романец рекламировала откровенный лохотрон. Брюнетка предлагала всем, кто хочет неплохо заработать, перейти на сайт с опросом, за что в результате им якобы поступит на счет немалая сумма средств.К слову, в этот раз нелицеприятными высказываниями в адрес Виктории все не закончилось. Девушка отныне находится в шаге от суда, который может обернуться для нее целиком и полностью реальным сроком. Предполагается, что Романец могут осудить на 5 лет тюрьмы и взыскать с нее кругленькую сумму.Только вот мало кто из поклонников телешоу ожидал, что примерная мамочка Ольга Ветер может пойти по стопам своей бывшей подруги.На днях девушка, так же как и Виктория, опубликовала в личном микроблоге рекламу-предложение пройти по ссылке и заработать денег. Как выяснилось, Ольга не только попала под жесткую критику своих подписчиков, но и из-за желания некрасиво «зарабатывать» вполне вероятно, что совсем скоро может пострадать в жизни, а не в Сети.Известно, что одна из подписчиц Ветер, которую обманула девушка своей рекламой-предложением, пострадала от мошенников, поэтому она решила пожаловаться на экс-участницу «Дома-2». Более того, бывшая фанатка Ольги заявила, что планирует в ближайшее время наказать молодую мамочку за желание обогатится за ее же счет.