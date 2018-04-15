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Покупатель дома в Италии нашел на диване умершего год назад владельца

В Италии потенциальный покупатель выставленного на продажу дома пришел ознакомиться с недвижимостью. И оторопел, увидев на диване сидящую мумию бывшего владельца дома.

Покупатель дома в Италии нашел на диване умершего год назад владельца


Случай произошел в городке Валле-дель-Пазубио неподалеку от Виченцы, на севере страны. Желающий приобрести жилище мужчина, пришел осмотреть дом в сопровождении представителя судебных органов. Войдя внутрь, мужчины увидели мумифицированное тело на диване в сидячей позе. Не на шутку испугавшись, они вызвали полицию.

Тело принадлежало 42-летнему Вальтеру Даль-Дзотто, владельцу дома, умершему прошлым летом. Стало известно, что мужчина вел малообщительный образ жизни и, живя один после смерти своей матери, не общался со своим отцом и братом, которые живут в соседнем городе.

На продажу дом Даль-Дзотто был выставлен из-за того, что, став безработным, мужчина перестал оплачивать коммунальные платежи
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Добавил: George21 Сегодня, 10:50
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