Пикап Volkswagen Amarok в России подорожал на 52-65 тыс. рублей

В зависимости от модификации цена пикапа Volkswagen Amarok поднялась на 52 000 — 65 200 рублей. Отмечается, что в нынешнем году немецкая компания на данную модель автомобиля повторно повышает цену.Больше всего прибавила в цене базовая модификация Volkswagen Amarok Trendline, комплектующийся дизельным двигателем, генерирующим 140 лошадиных сил и механической трансмиссией. Стоимость такого пикапа теперь составляет 2 232 700 рублей, а модификация с агрегатом мощностью 180 «лошадей» и автоматической трансмиссией подорожала до 2 353 900 рублей.«Топовая» версия пикапа Volkswagen Amarok Aventura, комплектующаяся 224-сильным двигателем, после наценки стоит 3 686 000 рублей. Эта же модификация с менее мощным дизельным агрегатом для россиян предлагается за 3 561 800 рублей. Цены на пикап указаны без дополнительных опций и специальных предложений.