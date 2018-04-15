Ольга Бузова назвала Архангельск самым громким городом

«Я больше сильной и счастливой одна не боюсь...быть. Раскачали сегодня Архангельск, M33, sold out. Самый громкий город. Спасибо..L Love #малополовин#обузевшие#buzovateam#подзвукипоцелуев#моилюдивсегдасомной», - подписала ролик звезда.

«Ольга, вы такая талантливая! Я большая ваша фанатка!!!», «Было невероятно... громко, весело, динамично, ярко, душевно», « Бузова - это феномен нашей современности! И кто бы что не писал, такой результат - это результат серьезно работы в режиме «без выходных». Можно по разному относится к продукту, который Ольга выдаёт безостановочно, но одно я понимаю точно: мало кому удавалось достичь таких результатов!», - пишут комментаторы.



Несмотря на то, что на протяжении последнего года телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также начинающая исполнительница довольно часто находится в центре самых громких скандалов, знаменитость даже не думает о том, чтобы сдать позиции и активно продолжает покорят музыкальный Олимп. На днях Ольга и вовсе заявила, что теперь в России наступила #ерабузовой.Считанные часы назад у Бузовой закончился очередной концерт в городе Архангельск, но ТВ-звезда уже вовсю принялась делиться с многочисленными подписчиками впечатлениями от него. Ольга опубликовала в личном микроблоге видеоролик из выступления, под которым заявила, что именно город Архангельск является «самым громким городом».Нужно сказать, что большое количество преданных поклонников Бузовой не упустили возможности лишний раз восхититься трудолюбием и талантом своей любимицы.