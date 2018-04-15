Ольга Бузова назвала Архангельск самым громким городом
Прославленная теледива и певица Ольга Бузова посетила очередной город со своим концертом.
Несмотря на то, что на протяжении последнего года телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также начинающая исполнительница довольно часто находится в центре самых громких скандалов, знаменитость даже не думает о том, чтобы сдать позиции и активно продолжает покорят музыкальный Олимп. На днях Ольга и вовсе заявила, что теперь в России наступила #ерабузовой.
Считанные часы назад у Бузовой закончился очередной концерт в городе Архангельск, но ТВ-звезда уже вовсю принялась делиться с многочисленными подписчиками впечатлениями от него. Ольга опубликовала в личном микроблоге видеоролик из выступления, под которым заявила, что именно город Архангельск является «самым громким городом».
Нужно сказать, что большое количество преданных поклонников Бузовой не упустили возможности лишний раз восхититься трудолюбием и талантом своей любимицы.
Несмотря на то, что на протяжении последнего года телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также начинающая исполнительница довольно часто находится в центре самых громких скандалов, знаменитость даже не думает о том, чтобы сдать позиции и активно продолжает покорят музыкальный Олимп. На днях Ольга и вовсе заявила, что теперь в России наступила #ерабузовой.
Считанные часы назад у Бузовой закончился очередной концерт в городе Архангельск, но ТВ-звезда уже вовсю принялась делиться с многочисленными подписчиками впечатлениями от него. Ольга опубликовала в личном микроблоге видеоролик из выступления, под которым заявила, что именно город Архангельск является «самым громким городом».
«Я больше сильной и счастливой одна не боюсь...быть. Раскачали сегодня Архангельск, M33, sold out. Самый громкий город. Спасибо..L Love #малополовин#обузевшие#buzovateam#подзвукипоцелуев#моилюдивсегдасомной», - подписала ролик звезда.
Нужно сказать, что большое количество преданных поклонников Бузовой не упустили возможности лишний раз восхититься трудолюбием и талантом своей любимицы.
«Ольга, вы такая талантливая! Я большая ваша фанатка!!!», «Было невероятно... громко, весело, динамично, ярко, душевно», « Бузова - это феномен нашей современности! И кто бы что не писал, такой результат - это результат серьезно работы в режиме «без выходных». Можно по разному относится к продукту, который Ольга выдаёт безостановочно, но одно я понимаю точно: мало кому удавалось достичь таких результатов!», - пишут комментаторы.