Опубликованы первые фотографии новых Toyota Corolla Axio и Fielder

Отмечается, автомобиль Toyota Corolla Axio будет продаваться только на рынке Японии. Габариты данной модели составляют 4500/1695/1450 мм, расстояние между осями равняется 2 640 мм. Внешнее оформление Toyota Corolla Axio выполнено в стиле модели Auris третьей генерации.Второй автомобиль Toyota Corolla Fielder выполнен в кузове универсал, его разработали на базе одноимённого седана. При этом новая модификация стала выше на 15 мм и шире на 25 мм.Ода автомобиля японские производители разработали на архитектуре TNGA. В моторную линейку новых автомобилей входят два двигателя - один имеет объём 1,3 литра, а второй ёмкостью 1,5 литра. Также новые модели будут комплектоваться гибридной силовой установкой.