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Опубликованы первые фотографии новых Toyota Corolla Axio и Fielder

Накануне в сеть выложили первые фотографии обновлённых модификаций Corolla Fielder и Corolla Axio японской компании Toyota. Рестайлинговые модели опубликовал японский журнал Best Car.

Опубликованы первые фотографии новых Toyota Corolla Axio и Fielder


Отмечается, автомобиль Toyota Corolla Axio будет продаваться только на рынке Японии. Габариты данной модели составляют 4500/1695/1450 мм, расстояние между осями равняется 2 640 мм. Внешнее оформление Toyota Corolla Axio выполнено в стиле модели Auris третьей генерации.

Второй автомобиль Toyota Corolla Fielder выполнен в кузове универсал, его разработали на базе одноимённого седана. При этом новая модификация стала выше на 15 мм и шире на 25 мм.

Опубликованы первые фотографии новых Toyota Corolla Axio и Fielder


Ода автомобиля японские производители разработали на архитектуре TNGA. В моторную линейку новых автомобилей входят два двигателя - один имеет объём 1,3 литра, а второй ёмкостью 1,5 литра. Также новые модели будут комплектоваться гибридной силовой установкой.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:30
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