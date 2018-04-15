Mercedes рассказал об электрической версии фургона Sprinter

В частности, фургон Mercedes-Benz Sprinter получил электрический двигатель мощностью 115 лошадиных сил. Предельная скорость электрического фургона составляет 120 км/час, однако для того чтобы увеличить запас хода её ограничили на отметке 80 км/час.Электрический фургон наделили двумя наборами батарей ёмкостью 41 и 55 кВт/ч. Одного заряда одного фургона Mercedes-Benz Sprinter будет хватать на путь продолжительностью 150 км, а второй сможет проехать без подзарядки 115 км. По словам немецких производителей, новый фургон предназначен для городских перевозок.О стоимости электрического Mercedes-Benz Sprinter пока не сообщается. В свою очередь эксперты считают, что новинка будет стоить дороже своей бензиновой модификации, которая стоит от 50 000 долларов.