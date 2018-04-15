На новой кроссовер LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач

Изначально российский концерн «АвтоВАЗ» планировал выпускать компактный кроссовер LADA Xray 4x4 с механической коробкой передач. Однако французские производители решили поделиться с российским кроссовером автоматической трансмиссией. Это говорит о том, что компания Renault не боится конкуренции с коссовером LADA Xray 4x4.Ранее уже сообщалось, что в подкапотном пространстве автомобиля LADA Xray 4x4 расположится бензиновый силовой агрегат ёмкостью 1,8 литра производительностью 122 лошадиные силы. Двигатель будет работать на пару с автоматической трансмиссией от Renault. Предполагается, что кроссовер также будет комплектоваться камерой заднего обзора, современной мультимедийной системой, системой навигации и другими функциями.