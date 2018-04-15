На новой кроссовер LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Накануне в сети интернета распространили информацию о том, что новый кроссовер LADA Xray 4x4 получит коробку передач от французской компании Renault. На рынке LADA Xray 4x4 составит конкуренцию автомобилю Renault Duster.
Изначально российский концерн «АвтоВАЗ» планировал выпускать компактный кроссовер LADA Xray 4x4 с механической коробкой передач. Однако французские производители решили поделиться с российским кроссовером автоматической трансмиссией. Это говорит о том, что компания Renault не боится конкуренции с коссовером LADA Xray 4x4.
Ранее уже сообщалось, что в подкапотном пространстве автомобиля LADA Xray 4x4 расположится бензиновый силовой агрегат ёмкостью 1,8 литра производительностью 122 лошадиные силы. Двигатель будет работать на пару с автоматической трансмиссией от Renault. Предполагается, что кроссовер также будет комплектоваться камерой заднего обзора, современной мультимедийной системой, системой навигации и другими функциями.
Изначально российский концерн «АвтоВАЗ» планировал выпускать компактный кроссовер LADA Xray 4x4 с механической коробкой передач. Однако французские производители решили поделиться с российским кроссовером автоматической трансмиссией. Это говорит о том, что компания Renault не боится конкуренции с коссовером LADA Xray 4x4.
Ранее уже сообщалось, что в подкапотном пространстве автомобиля LADA Xray 4x4 расположится бензиновый силовой агрегат ёмкостью 1,8 литра производительностью 122 лошадиные силы. Двигатель будет работать на пару с автоматической трансмиссией от Renault. Предполагается, что кроссовер также будет комплектоваться камерой заднего обзора, современной мультимедийной системой, системой навигации и другими функциями.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:10