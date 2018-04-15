Geely представила фотографии нового серийного компактвэна

Новый компактвэн от Geely получил узнаваемый внешний дизайн в стиле бренда, над которым работал Питер Хорбе - бывший сотрудник компании Volvo. О том на какой платформе построен автомобиль пока не сообщается, но есть мнение, что новинка получит собственную базу.Компактвэн Geely VF11 будет иметь несколько вариантов салона от 5- до 7-местного. В оснащении автомобиля будут такие функции как система рядности, круиз-контроль, камера заднего обзора, а также у автомобиля будет панорамная крыша и усовершенствованная оптика.В подкапотном пространстве новинки будет установлен 4-цилиндровый бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра, генерирующий 177 лошадиных сил. К тому же компактвэн будет доступен с гибридным двигателем с электроприводом.