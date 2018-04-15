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Geely представила фотографии нового серийного компактвэна

В сеть выложили снимки серийной версии компактвэна Geely, построенного на основе концепта MPV Concept. В настоящее время новый автомобиль имеет индекс VF11, однако на рынок производители его выведут под другим названием.

Geely представила фотографии нового серийного компактвэна


Новый компактвэн от Geely получил узнаваемый внешний дизайн в стиле бренда, над которым работал Питер Хорбе - бывший сотрудник компании Volvo. О том на какой платформе построен автомобиль пока не сообщается, но есть мнение, что новинка получит собственную базу.

Компактвэн Geely VF11 будет иметь несколько вариантов салона от 5- до 7-местного. В оснащении автомобиля будут такие функции как система рядности, круиз-контроль, камера заднего обзора, а также у автомобиля будет панорамная крыша и усовершенствованная оптика.

В подкапотном пространстве новинки будет установлен 4-цилиндровый бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра, генерирующий 177 лошадиных сил. К тому же компактвэн будет доступен с гибридным двигателем с электроприводом.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:10
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