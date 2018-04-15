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Производитель мобильных аксессуаров Olixar раскрыл дизайн OnePlus 6

В Сети появились рендеры смартфона OnePlus 6, которые опубликовали представители компании Olixar, специализирующейся на производстве аксессуаров для смартфонов. Таким образом, производитель показал дизайн будущего флагмана.

Производитель мобильных аксессуаров Olixar раскрыл дизайн OnePlus 6


На изображениях видно наличие выреза в верхней части экрана. Сообщается, что дисплей получил 6,28-дюймовую диагональ и разрешение 2280 × 1080 пикселей. В области модного выреза установлена фронтальная камера с разрешением 20 Мп.

С тыльной стороны демонстрируют основную камеру, которая обладает двумя сенсорами, расположенными по вертикали. Согласно неофициальной информации, модуль основной камеры оснащен датчиками на 16 и 20 Мп. Также сзади имеется сканер отпечатков пальцев.

Аппаратной основой является процессор Snapdragon 845, дополненный графическим контроллером Adreno 630 и модемом сотовой связи Snapdragon X20 LTE. Помимо этого стоит отметить, что на рынке OnePlus 6 должен появиться в нескольких модификациях, которые будут оснащаться модулями ОЗУ на 6 и 8 Гб и накопителями на 64, 128 и 256 Гб. Батарея устройства рассчитана на 3450 мАч.

Новинку должны показать публике в июне.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:20
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