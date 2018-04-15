Производитель мобильных аксессуаров Olixar раскрыл дизайн OnePlus 6

На изображениях видно наличие выреза в верхней части экрана. Сообщается, что дисплей получил 6,28-дюймовую диагональ и разрешение 2280 × 1080 пикселей. В области модного выреза установлена фронтальная камера с разрешением 20 Мп.С тыльной стороны демонстрируют основную камеру, которая обладает двумя сенсорами, расположенными по вертикали. Согласно неофициальной информации, модуль основной камеры оснащен датчиками на 16 и 20 Мп. Также сзади имеется сканер отпечатков пальцев.Аппаратной основой является процессор Snapdragon 845, дополненный графическим контроллером Adreno 630 и модемом сотовой связи Snapdragon X20 LTE. Помимо этого стоит отметить, что на рынке OnePlus 6 должен появиться в нескольких модификациях, которые будут оснащаться модулями ОЗУ на 6 и 8 Гб и накопителями на 64, 128 и 256 Гб. Батарея устройства рассчитана на 3450 мАч.Новинку должны показать публике в июне.