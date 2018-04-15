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ASUS представила ноутбуки X407 и X507 для работы

В ASUS показали два новых ноутбука X407 и X507, которые предназначены для тех, кому нужно просто работать. На рынок выйдут модификации с интегрированным и дискретным графическим контроллером.

ASUS представила ноутбуки X407 и X507 для работы


В целом новинки получили процессоры Intel Core седьмой генерации. Для более дорогих моделей будут предлагаться видеокарты NVIDIA GeForce MX110. В качестве модулей оперативной памяти используются платы DDR4-2400, а общий объем ОЗУ может достигать 8 Гб.

X407 предлагается с 14-дюймовым дисплеем и разрешением 1366 × 768 точек. Ноутбук X507 наделен 15,6-дюймовой диагональю и качеством картинки стандарта 1920 × 1080 пикселей. Для постоянного хранения данных имеются жесткие диски с объемом 500 Гб и 1 Тб, а также твердотельные модули с показателями в 128 и 256 Гб.

Помимо этого в аппаратную платформу ноутбуков включены порты HDMI, USB 3.0 Gen 1 Type-A и USB 2.0, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.х и веб-камера. В качестве ОС использована Windows 10.

Цена вопроса начинается с отметки 445 евро.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:40
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