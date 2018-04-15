Женщина рассказала, как ей удалось похудеть за полгода на 30 кг

Когда Шарлиз была ученицей средней школы, у нее начались проблемы. С каждым годом, начиная с 12 лет, ее вес становился все больше. Когда девушка стала студенткой колледжа – проблема обострилась, ведь ей приходилось много времени проводить сидя.Однажды девушку «занесло» в SPA-салон. Халат, который ей выдали, ей не подошел по размеру и пришлось просить другой побольше. Это так повлияло на Шарлиз, что было принято твердое решение взять курс на похудение.Рис, сахар, белый хлеб – от этих продуктов девушка отказалась. И стала наблюдаться положительная динамика в весе. Вскоре она записалась на тренировки к Карле Данлэп, «Мисс Олимпии-81». Шарлиз очень постаралась и сделала тренировки своей привычкой, такой, как чистка зубов.В итоге Шарлиз рассталась с 45 килограммами, из которых 30 ушли за полгода.Сейчас женщина ведет собственный блог и делится своими наработками с людьми с излишним весом.