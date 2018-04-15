Специалисты из ESA создали лунные кирпичи

Сообщается, что для производства лунных кирпичей был использован материал из земных вулканов, но перед использованием его предварительно измельчили до состояния сыпучести. После измельчения ученые уложили песок слоями в 3D-принтер и начали запекать формы. На создание одного кирпича ушло 5 часов, при этом размеры полученного образца составили 20x10x3 см.Европейские специалисты утверждают, что на данном этапе развития технологии форма кирпичей оставляет желать лучшего, поскольку края застывают намного быстрее, чем центр образца. Тем не менее, эту проблему собираются решить путем ускорения печати материала.