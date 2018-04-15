АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Книга Еноха: Загадочный апокриф христиан описал устройство небесного царства с внеземными обитателями из других миров
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Ученые назвали неожиданные причины гипертонии

Ученые выяснили, из-за чего повышается давление. Причин множество и не обязательно у человека должны быть проблемы с сердцем.

Ученые назвали неожиданные причины гипертонии


Причин повышения давления множество. К наиболее распространенной по мнению специалистов можно отнести стресс. В стрессовых ситуациях в кровь в повышенном количестве выбрасывается адреналин. Сам по себе адреналин увеличивает давление, чтобы кровь быстро поступала в мышцы.

Кроме стресса у людей, не страдающих сердечными заболеваниями, повышенное давление может дать недостаток гормона альдостерона. Болезни почек также зачастую являются причиной повышения давления, как и заболевания головного и спинного мозга, возникшие в результате сотрясений или воспалений.

Употребление противозачаточных таблеток и похмелье также негативно сказываются на давлении.

Если у человека с давлением появляются бледность, потливость, усиливается сердцебиение и появляется дрожь, специалисты советуют обратиться к врачу.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 07:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Тарасов привел беременную жену на конкурс
ASUS представила ноутбуки X407 и X507 для работы
Женщина рассказала, как ей удалось похудеть за
Американские физики впервые соединили два атома в
Алена Ашмарина показала свой подросший животик
Ученые рассказали, когда будет уничтожена Земля
Специалисты из ESA создали лунные кирпичи
Зрители считают, что Елене Хроминой стоит
Ученые назвали неожиданные причины гипертонии
Эксперты озвучили новый сценарий апокалипсиса на
Ученые: Огромный кратер на Марсе предположительно
"Я тоже переживал подобное воздержание":
Возле Сызрани был обнаружен древний окаменевший
Ольга Ветер может пойти под суд вместе с
Компьютерное зрение не требует установки меток
Ольга Бузова назвала Архангельск самым громким
Финансирующие исследования алкогольные компании
В Подмосковье погибли три человека при
В Липецкой области упал легкомоторный самолет
Ученые: Метеориты взрываются в атмосфере Земли
Появление НЛО напугало британку до озноба и чуть
Ученые: Гигантские черные дыры на Солнце способны
Британка пересмотрела свои взгляды на брак и
Новую ОС от Google могут назвать Android Popsicle
В Шерегеше райдеры в купальниках побили рекорд
Воздух в хвойном лесу может предотвратить
Ученые: Избыток белка в рационе пожилых людей не
Паром под парусом начал работу в Балтийское море
Российские ученые обнаружили на побережье
Жители бразильского города Петрополис запечатлели
Просмотреть все новости