Ученые назвали неожиданные причины гипертонии

Причин повышения давления множество. К наиболее распространенной по мнению специалистов можно отнести стресс. В стрессовых ситуациях в кровь в повышенном количестве выбрасывается адреналин. Сам по себе адреналин увеличивает давление, чтобы кровь быстро поступала в мышцы.Кроме стресса у людей, не страдающих сердечными заболеваниями, повышенное давление может дать недостаток гормона альдостерона. Болезни почек также зачастую являются причиной повышения давления, как и заболевания головного и спинного мозга, возникшие в результате сотрясений или воспалений.Употребление противозачаточных таблеток и похмелье также негативно сказываются на давлении.Если у человека с давлением появляются бледность, потливость, усиливается сердцебиение и появляется дрожь, специалисты советуют обратиться к врачу.