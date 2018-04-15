Эксперты озвучили новый сценарий апокалипсиса на Земле

По мнению экспертов, конец Земли скорей всего настанет вследствие столкновения большого астероидного тела с Луной. В результате орбита спутника нашей планеты сместится, из-за чего ось Земли изменит свое вращение. Это может привести к наклоненному орбитальному положению нашей планеты, как в Урана, что повлечет за собой планетарное изменение климата и на Земле воцарится вечная полярная ночь.Ученые разработали модель последствий для Земли огромного астероида с Марсом. В таком случае Красная планета начнет движение, что повлечет за собой аномальное изменение гравитационного воздействия. Как следствие – орбиты всех планет Солнечной системы изменятся, а Земля может отодвинуться из так называемой «обитаемой зоны», что повлечет за собой вымирание человечества.