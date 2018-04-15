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Эксперты озвучили новый сценарий апокалипсиса на Земле

Ученые изучают всевозможные сценарии апокалипсиса на Земле. Согласно последнему, наибольшую опасность для нашей планеты представляют огромные астероидные тела, которые специалисты обнаруживают практически ежедневно.

Эксперты озвучили новый сценарий апокалипсиса на Земле


По мнению экспертов, конец Земли скорей всего настанет вследствие столкновения большого астероидного тела с Луной. В результате орбита спутника нашей планеты сместится, из-за чего ось Земли изменит свое вращение. Это может привести к наклоненному орбитальному положению нашей планеты, как в Урана, что повлечет за собой планетарное изменение климата и на Земле воцарится вечная полярная ночь.

Ученые разработали модель последствий для Земли огромного астероида с Марсом. В таком случае Красная планета начнет движение, что повлечет за собой аномальное изменение гравитационного воздействия. Как следствие – орбиты всех планет Солнечной системы изменятся, а Земля может отодвинуться из так называемой «обитаемой зоны», что повлечет за собой вымирание человечества.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 07:30
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