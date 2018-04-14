На откровенном фото Ольги Бузовой не хватает только ценника

Бузова опубликовала снимок, на котором она позирует в нижнем белье, при этом заняв достаточно откровенную позу. Правда, не все подписчики оценили данную фотографию.Преданные фанаты принялись расхваливать кумира, отмечая, что она потрясающе выглядит и является примером для подражания и зависти многих девушек. Однако тех, кому не понравилась публикация, было явно больше.Хейтеры отметили, что Ольга как всегда не смогла взять публику умом и талантом, поэтому решила раздеться, чтобы привлечь к себе внимание хоть телом. По их мнению, на данном снимке лишь не хватает ценника и красного фонаря на фоне. Многие решили, что у Бузовой проблемы с психикой, раз она постоянно норовит раздеться и предстать практически голой.