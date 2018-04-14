АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Книга Еноха: Загадочный апокриф христиан описал устройство небесного царства с внеземными обитателями из других миров
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

На откровенном фото Ольги Бузовой не хватает только ценника

Новая откровенная фотография телеведущей, певицы Ольги Бузовой вызвала массу критики со стороны пользователей.

Бузова опубликовала снимок, на котором она позирует в нижнем белье, при этом заняв достаточно откровенную позу. Правда, не все подписчики оценили данную фотографию.

На откровенном фото Ольги Бузовой не хватает только ценника

Преданные фанаты принялись расхваливать кумира, отмечая, что она потрясающе выглядит и является примером для подражания и зависти многих девушек. Однако тех, кому не понравилась публикация, было явно больше.

Хейтеры отметили, что Ольга как всегда не смогла взять публику умом и талантом, поэтому решила раздеться, чтобы привлечь к себе внимание хоть телом. По их мнению, на данном снимке лишь не хватает ценника и красного фонаря на фоне. Многие решили, что у Бузовой проблемы с психикой, раз она постоянно норовит раздеться и предстать практически голой.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:52
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NASA может отправить астронавтов на Луну уже в
Пользователи сетей раскритиковали приемного
Эксперты сравнили камеры Xiaomi Mi Mix 2S и
Поклонники перепутали обычное кольцо на руке
Ученые: На спутнике Сатурна Энцеладе найдены
На откровенном фото Ольги Бузовой не хватает
Новый Aston Martin Rapide AMR был замечен на
Алексей Воробьев поздравил с днем рождения своего
Xiaomi Redmi 5 и 5 Plus предлагают купить по
Роман Гриценко снова флиртует с Ольгой Бузовой
Создатели Mafia III трудятся над секретной
Свадьбу Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова
Ирина Шейк и Брэдли Купер провели отпуск без
Подписчики Дианы Шурыгиной неоднозначно
Ученые рассказали, что загрязненный воздух грозит
У Эллы Сухановой появился новый возлюбленный
Пришельцы во время полета над британской деревней
В Энгельсе дети обнаружили сумку с телом
Ученые нашли связь между магнитным полем и местом
В России отзывают более 4,7 тысячи автомобилей
Ксения Бородина все-таки вытащила на шопинг
Песня Дианы Шурыгиной заставила слушателей
Mitsubishi Pajero постепенно уходит с мирового
Анна Хилькевич удивила поклонников радужными
Подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк не может
В Уфе пять сотрудников ресторана погибли в колодце
Стас Костюшкин вспомнил падение на Пугачёву во
Обновленный Kia Sportage рассекретили на
Евгений Кузин обрадовал подписчиков беременностью
Алена Свиридова не ограничивает себя в еде и
Просмотреть все новости