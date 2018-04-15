Компьютерное зрение не требует установки меток для слежения за лабораторными животными

Особо отмечается, что методика может отслеживать движения самых миниатюрных созданий, это могут быть даже дрозофилы. Обычно, в лабораториях следят за животными с помощью тепловых камер или уникальных меток, которые помогают локализации вида животного на основании анализа полученного видеоматериала. Но практика иногда требует от исследователей слежения за отдельной, конкретной частью тела животного.Чтобы оценить ту или иную позу, необходима установка меток вдоль всего тела, что приводит к сложностям и мешает движениям. Новая технология позволила ученым визуализировать и проследить за движением мышиной лапки, используя фиксацию предмета и его перемещения в клетке. Эффективным алгоритм оказался и при анализе дрозофил, с помощью нейросети удалось рассмотреть полный цикл откладывания яиц.