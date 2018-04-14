Роман Гриценко снова флиртует с Ольгой Бузовой

Вернувшись с Сейшел, Рома тут же попал в историю, связанную с публичным флиртом. В Сети появился ролик, на котором видно, что Гриценко находится в гримерке Бузовой, где и очень тесно общаются. При этом их беседа не была похожа на дружескую.В результате, парню пришлось ответить, что это было. Роман признался, что все еще не может забыть Ольгу, поэтому продолжает пытаться наладить с ней отношения. Молодой человек не знает, как перестать думать о ней.Правда Бузова не поверила этим словам. Хоть ей и было приятно внимание молодого человека, однако она сразу же отшила Гриценко, процитировав слова своей песни «Она не боится».