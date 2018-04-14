Роман Гриценко снова флиртует с Ольгой Бузовой
Участник телепроекта «Дом-2» Роман Гриценко снова был пойман на флирте с ведущей Ольгой Бузовой.
Вернувшись с Сейшел, Рома тут же попал в историю, связанную с публичным флиртом. В Сети появился ролик, на котором видно, что Гриценко находится в гримерке Бузовой, где и очень тесно общаются. При этом их беседа не была похожа на дружескую.
В результате, парню пришлось ответить, что это было. Роман признался, что все еще не может забыть Ольгу, поэтому продолжает пытаться наладить с ней отношения. Молодой человек не знает, как перестать думать о ней.
Правда Бузова не поверила этим словам. Хоть ей и было приятно внимание молодого человека, однако она сразу же отшила Гриценко, процитировав слова своей песни «Она не боится».
Вернувшись с Сейшел, Рома тут же попал в историю, связанную с публичным флиртом. В Сети появился ролик, на котором видно, что Гриценко находится в гримерке Бузовой, где и очень тесно общаются. При этом их беседа не была похожа на дружескую.
В результате, парню пришлось ответить, что это было. Роман признался, что все еще не может забыть Ольгу, поэтому продолжает пытаться наладить с ней отношения. Молодой человек не знает, как перестать думать о ней.
Правда Бузова не поверила этим словам. Хоть ей и было приятно внимание молодого человека, однако она сразу же отшила Гриценко, процитировав слова своей песни «Она не боится».