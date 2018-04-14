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Свадьбу Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова отложили на неопределенный срок

Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова получила статус невесты, приняв предложение Сергея Кучерова. Однако торжество откладывается на неопределенный срок.

Недавно телезрители могли наблюдать за романтической сценой, как Кучеров сделал предложение руки и сердца Ефременковой. Для этого Сергей специально прилетел на Сейшелы, устроив своей девушке настоящий сюрприз.

Свадьбу Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова отложили на неопределенный срок

Юлия сразу же согласилась, ведь она уже давно ждала данного шага от возлюбленного.Правда, поклонники пары недоумевают, почему ребята не готовятся к свадьбе, ведь согласие невесты уже получено, а жених не торопится с торжеством.

Ведь даже не было названо точной даты, когда состоится это радостное событие. Поэтому Сергей решил сам рассказать, в чем кроются причины. По его словам, свадьба откладывается на неопределенный срок, так как он еще не встал на ноги в Москве. Как только его положение станет устойчивым и стабильным, они обязательно поженятся с Юлей.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:27
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