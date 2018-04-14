Свадьбу Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова отложили на неопределенный срок

Недавно телезрители могли наблюдать за романтической сценой, как Кучеров сделал предложение руки и сердца Ефременковой. Для этого Сергей специально прилетел на Сейшелы, устроив своей девушке настоящий сюрприз.Юлия сразу же согласилась, ведь она уже давно ждала данного шага от возлюбленного.Правда, поклонники пары недоумевают, почему ребята не готовятся к свадьбе, ведь согласие невесты уже получено, а жених не торопится с торжеством.Ведь даже не было названо точной даты, когда состоится это радостное событие. Поэтому Сергей решил сам рассказать, в чем кроются причины. По его словам, свадьба откладывается на неопределенный срок, так как он еще не встал на ноги в Москве. Как только его положение станет устойчивым и стабильным, они обязательно поженятся с Юлей.