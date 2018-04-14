В Энгельсе дети обнаружили сумку с телом новорожденного
Вчера вечером в Энгельсе дети нашли недалеко от озера брошенную сумку. В ней оказалось тельце мертвого младенца.
Ватага ребят играла пятничным вечером неподалеку от моста, что на озере Сазанка. Кто-то из них обнаружил ничейную женскую сумку. Заглянув внутрь, ребята увидели тело новорожденного малыша. По предварительным данным экспертов, сумка с трупом пробыла на улице как минимум сутки.
Мертвый малыш был завернут в ткань и полиэтилен. При внешнем осмотре признаков насильственной смерти обнаружено не было. Сейчас тело мальчика находится в морге в ожидании судмедэкспертизы. Сотрудники полиции проводят по факту страшной находки процессуальную проверку.
Ватага ребят играла пятничным вечером неподалеку от моста, что на озере Сазанка. Кто-то из них обнаружил ничейную женскую сумку. Заглянув внутрь, ребята увидели тело новорожденного малыша. По предварительным данным экспертов, сумка с трупом пробыла на улице как минимум сутки.
Мертвый малыш был завернут в ткань и полиэтилен. При внешнем осмотре признаков насильственной смерти обнаружено не было. Сейчас тело мальчика находится в морге в ожидании судмедэкспертизы. Сотрудники полиции проводят по факту страшной находки процессуальную проверку.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:03