В Энгельсе дети обнаружили сумку с телом новорожденного

Ватага ребят играла пятничным вечером неподалеку от моста, что на озере Сазанка. Кто-то из них обнаружил ничейную женскую сумку. Заглянув внутрь, ребята увидели тело новорожденного малыша. По предварительным данным экспертов, сумка с трупом пробыла на улице как минимум сутки.Мертвый малыш был завернут в ткань и полиэтилен. При внешнем осмотре признаков насильственной смерти обнаружено не было. Сейчас тело мальчика находится в морге в ожидании судмедэкспертизы. Сотрудники полиции проводят по факту страшной находки процессуальную проверку.