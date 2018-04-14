Ксения Бородина все-таки вытащила на шопинг старшую дочь

Недавно Ксения опубликовала фотографию, на которой она позирует вместе со старшей дочерью. При этом звезда отметила, что они наконец-то смогли провести время вместе с Марусей.Напомним, что сейчас у девочки очень активная жизнь: она старается хорошо учиться в школе, а также профессионально занимается художественной гимнастикой, выступая на различных соревнованиях. Поэтому у Маруси почти не остается свободного времени.Поклонники пришли в восторг от данной публикации. Многие отметили, что дочка Бородиной очень на нее похожа, будто две капли воды. Некоторые отметили, что девочке надо больше отдыхать, так как детство пролетит незаметно, и она не успеет им насладиться.Не остался незамеченным наряд Ксении. Пользователи назвали телеведущую иконой стиля, так как даже в повседневной одежде она сочетает самые модные тренды сезона.