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Песня Дианы Шурыгиной заставила слушателей пересмотреть отношение к вокалу Бузовой

Песня Дианы Шурыгиной, которую та собиралась презентовать на "Дом-2", заставила слушателей пересмотреть отношение к вокалу Ольги Бузовой в лучшую сторону.

Как известно, заниматься музыкой стало очень модно, и каждая вторая звезда, даже не имея соответствующих данных, пробует себя на эстраде. Вслед за ведущей телестройки в вокалистки подалась и вышедшая замуж Шурыгина.

Песня Дианы Шурыгиной заставила слушателей пересмотреть отношение к вокалу Бузовой

Трек последней уже появился в Сети и даже должен был прозвучать на мероприятии в честь свадьбы Гогена Солнцева, однако организатора сплоховали и после 6-часового ожидания попросили Диану с её партнёром по сцене удалиться.

Знаменитость, однако, с нетерпением ждёт отклика своих многочисленных подписчиков, но некоторые из них, послушав песню, остались недовольны.

Песня Дианы Шурыгиной заставила слушателей пересмотреть отношение к вокалу Бузовой

В частности, пользователи признались, что наговаривали на Бузову, хотя, в сравнении с "конкуренткой", она обладает идеальным слухом и голосом.

Ранее подписчики Дианы Шурыгиной неоднозначно отреагировали на презентацию дебютной песни.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:46
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