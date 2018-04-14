Песня Дианы Шурыгиной заставила слушателей пересмотреть отношение к вокалу Бузовой
Песня Дианы Шурыгиной, которую та собиралась презентовать на "Дом-2", заставила слушателей пересмотреть отношение к вокалу Ольги Бузовой в лучшую сторону.
Как известно, заниматься музыкой стало очень модно, и каждая вторая звезда, даже не имея соответствующих данных, пробует себя на эстраде. Вслед за ведущей телестройки в вокалистки подалась и вышедшая замуж Шурыгина.
Трек последней уже появился в Сети и даже должен был прозвучать на мероприятии в честь свадьбы Гогена Солнцева, однако организатора сплоховали и после 6-часового ожидания попросили Диану с её партнёром по сцене удалиться.
Знаменитость, однако, с нетерпением ждёт отклика своих многочисленных подписчиков, но некоторые из них, послушав песню, остались недовольны.
В частности, пользователи признались, что наговаривали на Бузову, хотя, в сравнении с "конкуренткой", она обладает идеальным слухом и голосом.
Ранее подписчики Дианы Шурыгиной неоднозначно отреагировали на презентацию дебютной песни.
Как известно, заниматься музыкой стало очень модно, и каждая вторая звезда, даже не имея соответствующих данных, пробует себя на эстраде. Вслед за ведущей телестройки в вокалистки подалась и вышедшая замуж Шурыгина.
Трек последней уже появился в Сети и даже должен был прозвучать на мероприятии в честь свадьбы Гогена Солнцева, однако организатора сплоховали и после 6-часового ожидания попросили Диану с её партнёром по сцене удалиться.
Знаменитость, однако, с нетерпением ждёт отклика своих многочисленных подписчиков, но некоторые из них, послушав песню, остались недовольны.
В частности, пользователи признались, что наговаривали на Бузову, хотя, в сравнении с "конкуренткой", она обладает идеальным слухом и голосом.
Ранее подписчики Дианы Шурыгиной неоднозначно отреагировали на презентацию дебютной песни.