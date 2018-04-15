Возле Сызрани был обнаружен древний окаменевший моллюск в обнимку с рыбой
Местный житель из Сызрани обнаружил на берегу Волги необычную окаменелость. В ней был древний моллюск в обнимку с рыбой, после чего экспонат украсил зал Краеведческого музея.
Сотрудник Алексей Евграфов рассказал журналистам, что внешне он напоминал обычную ракушку, но после чистки показал отпечаток обитательницы подводных глубин, жившей во времена Юрского периода, что также относится к ее напарнику.
Окаменелость хорошо сохранила брюшные кости особи, а ученые добавили, что на территории города миллионы лет назад было море. Моллюски тоже существовали в это время, так что по ним можно легко установить возраст предмета.
Сотрудник Алексей Евграфов рассказал журналистам, что внешне он напоминал обычную ракушку, но после чистки показал отпечаток обитательницы подводных глубин, жившей во времена Юрского периода, что также относится к ее напарнику.
Окаменелость хорошо сохранила брюшные кости особи, а ученые добавили, что на территории города миллионы лет назад было море. Моллюски тоже существовали в это время, так что по ним можно легко установить возраст предмета.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00