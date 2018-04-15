Возле Сызрани был обнаружен древний окаменевший моллюск в обнимку с рыбой

Сотрудник Алексей Евграфов рассказал журналистам, что внешне он напоминал обычную ракушку, но после чистки показал отпечаток обитательницы подводных глубин, жившей во времена Юрского периода, что также относится к ее напарнику.Окаменелость хорошо сохранила брюшные кости особи, а ученые добавили, что на территории города миллионы лет назад было море. Моллюски тоже существовали в это время, так что по ним можно легко установить возраст предмета.