В Подмосковье погибли три человека при столкновении пяти машин

На 33-м километре Горьковского шоссе столкнулись «Газель», 2 фуры и 2 легковых автомобиля. Последствия массовой аварии были плачевны – трое погибших. По предварительной информации, другие люди в этом ДТП не пострадали.Сейчас правоохранители на месте ДТП проводят проверку и устанавливают все обстоятельства столкновения.Чтобы ликвидировать последствия ДТП пришлось вызывать бригаду спасателей.