В Подмосковье погибли три человека при столкновении пяти машин
Под Москвой в Ногинском районе в массовой аварии погибли три человека.
На 33-м километре Горьковского шоссе столкнулись «Газель», 2 фуры и 2 легковых автомобиля. Последствия массовой аварии были плачевны – трое погибших. По предварительной информации, другие люди в этом ДТП не пострадали.
Сейчас правоохранители на месте ДТП проводят проверку и устанавливают все обстоятельства столкновения.
Чтобы ликвидировать последствия ДТП пришлось вызывать бригаду спасателей.
На 33-м километре Горьковского шоссе столкнулись «Газель», 2 фуры и 2 легковых автомобиля. Последствия массовой аварии были плачевны – трое погибших. По предварительной информации, другие люди в этом ДТП не пострадали.
Сейчас правоохранители на месте ДТП проводят проверку и устанавливают все обстоятельства столкновения.
Чтобы ликвидировать последствия ДТП пришлось вызывать бригаду спасателей.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 04:00