Евгений Кузин обрадовал подписчиков беременностью Саши Артёмовой
Евгений Кузин обрадовал подписчиков в Instagram беременностью Саши Артёмовой, опубликовал романтичный пост, который намекает на прибавление в семействе.
Долгое время поклонники экс-участников "Дома-2" ожидали, когда же они решатся на ребёнка. Хотя свадьбу Кузин и его пассия отыграли не так давно, последний не скрывает, что всегда мечтал о дочери.
Артёмова, в свою очередь, окружила себя множеством домашних питомцев, но дарить возлюбленному второго ребёнка не спешила.
И вот Евгений в своём блоге разместил весьма двусмысленную запись: "Сердце в нас". Прибавив к комментарию три сердечка, блогер явно дал понять, что внутри Александры уже растёт маленькая жизнь.
Читатели от всей души поздравили будущих родителей, в очередной раз восхитившись их красотой и обаянием.
Ранее Александра Артёмова познакомила подписчиков со своей новой подругой - козой.
Долгое время поклонники экс-участников "Дома-2" ожидали, когда же они решатся на ребёнка. Хотя свадьбу Кузин и его пассия отыграли не так давно, последний не скрывает, что всегда мечтал о дочери.
Артёмова, в свою очередь, окружила себя множеством домашних питомцев, но дарить возлюбленному второго ребёнка не спешила.
И вот Евгений в своём блоге разместил весьма двусмысленную запись: "Сердце в нас". Прибавив к комментарию три сердечка, блогер явно дал понять, что внутри Александры уже растёт маленькая жизнь.
Читатели от всей души поздравили будущих родителей, в очередной раз восхитившись их красотой и обаянием.
Ранее Александра Артёмова познакомила подписчиков со своей новой подругой - козой.