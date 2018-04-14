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Евгений Кузин обрадовал подписчиков беременностью Саши Артёмовой

Евгений Кузин обрадовал подписчиков в Instagram беременностью Саши Артёмовой, опубликовал романтичный пост, который намекает на прибавление в семействе.

Долгое время поклонники экс-участников "Дома-2" ожидали, когда же они решатся на ребёнка. Хотя свадьбу Кузин и его пассия отыграли не так давно, последний не скрывает, что всегда мечтал о дочери.

Евгений Кузин обрадовал подписчиков беременностью Саши Артёмовой

Артёмова, в свою очередь, окружила себя множеством домашних питомцев, но дарить возлюбленному второго ребёнка не спешила.

И вот Евгений в своём блоге разместил весьма двусмысленную запись: "Сердце в нас". Прибавив к комментарию три сердечка, блогер явно дал понять, что внутри Александры уже растёт маленькая жизнь.

Читатели от всей души поздравили будущих родителей, в очередной раз восхитившись их красотой и обаянием.

Ранее Александра Артёмова познакомила подписчиков со своей новой подругой - козой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:16
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