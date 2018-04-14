Ксения Бородина показала свою семью очкариков
Ксения Бородина показала подписчикам в Instagram свою семью очкариков во время поездки на машине в солнечный весенний день.
Ведущая "Дома-2", её муж и дети радуются тёплой погоде и любят бывать на солнце, не упуская возможностей отправиться на прогулку вместе.
Зачастую пара берёт с собой и Омара, сына Курбана от первого брака, который отлично вписался в женскую компанию Маруси и Теоны.
Дети дружат, играют и находят для обсуждения общие темы, ведь двое подростков посещают одну школу.
Поскольку девочкам нравится гламурный стиль мамы, они стремятся быть похожими на неё, и Бородина купила Тее с Марусей модные солнцезащитные очки.
Снимок читатели Ксении посчитали забавным и очень милым, о чём поспешили написать в комментариях.
Ранее фанаты были уверены, что муж Ксении Бородиной решил кардинально поменять её стиль.
Ведущая "Дома-2", её муж и дети радуются тёплой погоде и любят бывать на солнце, не упуская возможностей отправиться на прогулку вместе.
Зачастую пара берёт с собой и Омара, сына Курбана от первого брака, который отлично вписался в женскую компанию Маруси и Теоны.
Дети дружат, играют и находят для обсуждения общие темы, ведь двое подростков посещают одну школу.
Поскольку девочкам нравится гламурный стиль мамы, они стремятся быть похожими на неё, и Бородина купила Тее с Марусей модные солнцезащитные очки.
Снимок читатели Ксении посчитали забавным и очень милым, о чём поспешили написать в комментариях.
Ранее фанаты были уверены, что муж Ксении Бородиной решил кардинально поменять её стиль.