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Ксения Бородина показала свою семью очкариков

Ксения Бородина показала подписчикам в Instagram свою семью очкариков во время поездки на машине в солнечный весенний день.

Ведущая "Дома-2", её муж и дети радуются тёплой погоде и любят бывать на солнце, не упуская возможностей отправиться на прогулку вместе.

Ксения Бородина показала свою семью очкариков

Зачастую пара берёт с собой и Омара, сына Курбана от первого брака, который отлично вписался в женскую компанию Маруси и Теоны.

Дети дружат, играют и находят для обсуждения общие темы, ведь двое подростков посещают одну школу.

Поскольку девочкам нравится гламурный стиль мамы, они стремятся быть похожими на неё, и Бородина купила Тее с Марусей модные солнцезащитные очки.

Снимок читатели Ксении посчитали забавным и очень милым, о чём поспешили написать в комментариях.

Ранее фанаты были уверены, что муж Ксении Бородиной решил кардинально поменять её стиль.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:05
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