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Финансирующие исследования алкогольные компании заставляют людей пить больше спиртного из-за личной выгоды – Эксперты

Эксперты во время исследований, посвященных алкоголю, обнаружили, что компании могут специально финансировать такие проекты. Они заставляют людей пить больше спиртного из-за личной выгоды.

Если на заголовке продукции есть слова о его пользе, она уже принадлежит таким магнатам. Это относится к другим отраслям, связанным с продуктами. Компания может вложить средства в исследования, после чего убрать негативные факты из рекламы, сделав науку своим помощником.

Финансирующие исследования алкогольные компании заставляют людей пить больше спиртного из-за личной выгоды – Эксперты


Многие люди соблазняются во время рекомендации об умеренном употреблении напитков, где есть сравнение между такой категорией лиц и заядлыми трезвенниками. Здоровье непьющих особ может ухудшиться по разным причинам, но лица, бросившие вредную привычку, могут восстановить свой организм. Потому это понятие заменяется вышеуказанным аналогом и провоцирует развитие алкоголизма в обществе.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:00
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