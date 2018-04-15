В Липецкой области упал легкомоторный самолет
Под Липецком в разбившемся легкомоторном самолете погибли его пилот и пассажир.
Экстренные службы области подтвердили факт падения летательного аппарата и сообщили о гибели двух людей, находившихся на его борту. Кроме них жертв и разрушений нет.
Причины воздушной катастрофы и все ее обстоятельства сейчас устанавливает следком. На месте падения Zlin-142 работает следственная группа.
По предварительным данным, самолет имел все разрешения на совершение полета.
Экстренные службы области подтвердили факт падения летательного аппарата и сообщили о гибели двух людей, находившихся на его борту. Кроме них жертв и разрушений нет.
Причины воздушной катастрофы и все ее обстоятельства сейчас устанавливает следком. На месте падения Zlin-142 работает следственная группа.
По предварительным данным, самолет имел все разрешения на совершение полета.
Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 03:00