В Липецкой области упал легкомоторный самолет

Экстренные службы области подтвердили факт падения летательного аппарата и сообщили о гибели двух людей, находившихся на его борту. Кроме них жертв и разрушений нет.Причины воздушной катастрофы и все ее обстоятельства сейчас устанавливает следком. На месте падения Zlin-142 работает следственная группа.По предварительным данным, самолет имел все разрешения на совершение полета.