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В Липецкой области упал легкомоторный самолет

Под Липецком в разбившемся легкомоторном самолете погибли его пилот и пассажир.
В Липецкой области упал легкомоторный самолет


Экстренные службы области подтвердили факт падения летательного аппарата и сообщили о гибели двух людей, находившихся на его борту. Кроме них жертв и разрушений нет.

Причины воздушной катастрофы и все ее обстоятельства сейчас устанавливает следком. На месте падения Zlin-142 работает следственная группа.

По предварительным данным, самолет имел все разрешения на совершение полета.
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Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 03:00
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