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Появление НЛО напугало британку до озноба и чуть не стало причиной ДТП

Исследователи получили сообщение от жительницы деревни Ланчестер. Появление НЛО напугало британку до озноба и чуть не стало причиной ДТП.

Свидетельница события после работы ехала домой в машине, но внезапно заметила между деревьями огромный черный объект, созерцающий окрестности. Она стала переживать, что пришельцы могут напасть на ее транспорт, а также многие водители при виде такого зрелища начинали тормозить, чуть не став виновниками аварии.

Появление НЛО напугало британку до озноба и чуть не стало причиной ДТП


Потом ошеломленные британцы заметили в небе треугольный НЛО, который не имел отверстий. Он двигался без шума и быстро забрал с собою собрата. Тогда женщина предположила, что это мог быть военный самолет Пентагона, однако эксперты давно не используют такую технику.
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В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:30
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